На АЭС на севере США произошла утечка 1,5 млн литров радиоактивной воды

Утечка более 400 тыс. галлонов (1,5 литров) воды с тритием - радиоактивным изотопом водорода - произошла в ноябре 2022 года на атомной электростанции "Монтичелло", расположенной в штате Миннесота.

Утечка более 400 тыс. галлонов (1,5 литров) воды с тритием - радиоактивным изотопом водорода - произошла в ноябре 2022 года на атомной электростанции "Монтичелло", расположенной в штате Миннесота.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил телеканал CBS.

Как сообщает телеканал, американская компания Xcel Energy в конце ноября прошлого года обнаружила и локализовала утечку на АЭС "Монтичелло", однако обнародована информация была только в этот четверг.

"Если бы в какой-то момент возникли опасения по поводу общественной безопасности, мы бы, конечно, немедленно предоставили больше информации", - заявила представитель Xcel Energy Крис Кларк подразделению телеканала в Миннесоте.

Xcel заявила, что на данный момент удалось собрать около 25% разлитого трития, процесс очистки продолжается, отмечает CBS.

Согласно телеканалу, государственные чиновники хотели получить больше информации об утечке, прежде чем обнародовать ее.