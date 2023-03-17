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На АЭС на севере США произошла утечка 1,5 млн литров радиоактивной воды

На АЭС на севере США произошла утечка 1,5 млн литров радиоактивной воды Утечка более 400 тыс. галлонов (1,5 литров) воды с тритием - радиоактивным изотопом водорода - произошла в ноябре 2022 года на атомной электростанции "Монтичелло", расположенной в штате Миннесота.
В регионе
17 марта 2023 г. 12:42
На АЭС на севере США произошла утечка 1,5 млн литров радиоактивной воды

Утечка более 400 тыс. галлонов (1,5 литров) воды с тритием - радиоактивным изотопом водорода - произошла в ноябре 2022 года на атомной электростанции "Монтичелло", расположенной в штате Миннесота.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил телеканал CBS.

Как сообщает телеканал, американская компания Xcel Energy в конце ноября прошлого года обнаружила и локализовала утечку на АЭС "Монтичелло", однако обнародована информация была только в этот четверг.

"Если бы в какой-то момент возникли опасения по поводу общественной безопасности, мы бы, конечно, немедленно предоставили больше информации", - заявила представитель Xcel Energy Крис Кларк подразделению телеканала в Миннесоте.

Xcel заявила, что на данный момент удалось собрать около 25% разлитого трития, процесс очистки продолжается, отмечает CBS.

Согласно телеканалу, государственные чиновники хотели получить больше информации об утечке, прежде чем обнародовать ее.

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Версия на английском языке 400,000 gallons of radioactive water leak from Minnesota nuclear plant

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