Первый президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни.
Как передает Report, об этом сообщили в Центральной клинической больнице Управления делами президента Российской Федерации.
"После тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев", - сказали в ЦКБ.
Бывший руководитель СССР Михаил Горбачев грубо нарушил статью 119 Конституции СССР и статью 71 Конституции Азербайджана и издал незаконный указ о введении чрезвычайного положения и вводе военнослужащих в Баку. Он был главным организатором трагедии 20 января 1990 года в Азербайджане.