Cкончался первый президент СССР Михаил Горбачев

Первый президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни. Об этом во вторник сообщили в ЦКБ.

Первый президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщили в Центральной клинической больнице Управления делами президента Российской Федерации.

"После тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев", - сказали в ЦКБ.

Бывший руководитель СССР Михаил Горбачев грубо нарушил статью 119 Конституции СССР и статью 71 Конституции Азербайджана и издал незаконный указ о введении чрезвычайного положения и вводе военнослужащих в Баку. Он был главным организатором трагедии 20 января 1990 года в Азербайджане.