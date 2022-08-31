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Cкончался первый президент СССР Михаил Горбачев

Cкончался первый президент СССР Михаил Горбачев Первый президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни. Об этом во вторник сообщили в ЦКБ.
В регионе
31 августа 2022 г. 00:27
Cкончался первый президент СССР Михаил Горбачев

Первый президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщили в Центральной клинической больнице Управления делами президента Российской Федерации.

"После тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев", - сказали в ЦКБ.

Бывший руководитель СССР Михаил Горбачев грубо нарушил статью 119 Конституции СССР и статью 71 Конституции Азербайджана и издал незаконный указ о введении чрезвычайного положения и вводе военнослужащих в Баку. Он был главным организатором трагедии 20 января 1990 года в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке Mixail Qorbaçov ölüb

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