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За сутки ВС Украины ликвидировали 450 российских военнослужащих

За сутки ВС Украины ликвидировали 450 российских военнослужащих За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 450 российских военнослужащих
В регионе
30 августа 2022 г. 10:48
За сутки ВС Украины ликвидировали 450 российских военнослужащих

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 450 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС Россия составили 47 550 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери России на 30 августа ориентировочно составили: личного состава - около 47550 (+450) человек ликвидировано; танков - 1954 (+7); боевых бронированных машин - 4294 (+25); артиллерийских систем - 1079 (+19); РСЗО - 282 (+3); средства ПВО - 151 (+2); самолетов - 234 (+0); вертолетов - 204 (+1); беспилотников оперативно-тактического уровня - 847 (+3); крылатые ракеты - 196 (+0); корабли / катера - 15 (+0); автомобильной техники и автоцистерн - 3217 (+29); специальной техники - 103 (+2).

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Версия на английском языке Russia’s losses in Ukraine reach 47,550: General Staff
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: "Son sutkada Rusiyanın 450 hərbçisi zərərsizləşdirilib"

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