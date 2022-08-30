За сутки ВС Украины ликвидировали 450 российских военнослужащих

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 450 российских военнослужащих

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 450 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС Россия составили 47 550 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери России на 30 августа ориентировочно составили: личного состава - около 47550 (+450) человек ликвидировано; танков - 1954 (+7); боевых бронированных машин - 4294 (+25); артиллерийских систем - 1079 (+19); РСЗО - 282 (+3); средства ПВО - 151 (+2); самолетов - 234 (+0); вертолетов - 204 (+1); беспилотников оперативно-тактического уровня - 847 (+3); крылатые ракеты - 196 (+0); корабли / катера - 15 (+0); автомобильной техники и автоцистерн - 3217 (+29); специальной техники - 103 (+2).