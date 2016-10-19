Опубликованы снимки Мосула со спутника на 3-й день операции

https://report.az/storage/news/fc0913ff520b2d26e52da5cdac249de7/27101abd-a71c-4005-a9c2-92acd51be190_292.jpg
Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Американская компания Startfor опубликовала снимки Мосула со спутника на 3-й день операции.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, на фото четко виден дым, поднимающийся в воздух от резиновых покрышек, которые подожгли террористы ИГИЛ по всей дороге, а также места разрыва бомб.
Отметим, что операция по освобождению иракской провинции Мосул от террористической группировки ИГИЛ началась 16 октября. Эта территория перешла под контроль террористов 10 июля 2014 года.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости