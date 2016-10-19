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    Опубликованы снимки Мосула со спутника на 3-й день операции

    На фото четко виден дым

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Американская компания Startfor опубликовала снимки Мосула со спутника на 3-й день операции. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, на фото четко виден дым, поднимающийся в воздух от резиновых покрышек, которые подожгли террористы ИГИЛ по всей дороге, а также места разрыва бомб. 

    Отметим, что операция по освобождению иракской провинции Мосул от террористической группировки ИГИЛ началась 16 октября. Эта территория перешла под контроль террористов 10 июля 2014 года. 

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