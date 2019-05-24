Грузинская православная церковь: "Мы внимательно следим за переговорами по границе с Азербайджаном "

Грузинская православная церковь внимательно следит следит за переговорным процессом с азербайджанской стороной по вопросу делимитации границы.

Как передаёт грузинское бюро Report, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Церкви Андриа Джагмаидзе.

"Переговоры с азербайджанской стороной продолжаются. В процессе участвует Министерство иностранных дел. Надеемся, что интересы Грузии будут в полной мере соблюдены", - заявила она.

Отметим, что ранее в МИД Грузии сообщили о заседании по вопросу делимитации границы с Азербайджаном.