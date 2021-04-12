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МВФ выделит Грузии дополнительные 111 млн долларов

МВФ выделит Грузии дополнительные 111 млн долларов Грузия дополнительно получит от Международного валютного фонда (IMF) около 111 млн долларов США.
В регионе
12 апреля 2021 г. 19:49
МВФ выделит Грузии дополнительные 111 млн долларов

Грузия дополнительно получит от Международного валютного фонда (IMF) около 111 млн долларов США.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщает Национальный банк страны.

Средства будут направлены на восстановление экономики Грузии.

По данным банка, в прошлом году экономика Грузии сократилась на 6,2% из-за пандемии коронавируса. Согласно прогнозу, восстановление экономики начнется со II квартала текущего года.

МВФ недавно снизил прогноз экономического роста в соседней стране на этот год с 4,3% до 3,5%.

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Версия на английском языке IMF approves additional $111million disbursement to Georgia
Версия на азербайджанском языке IMF Gürcüstana əlavə 111 milyon dollar ayıracaq

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