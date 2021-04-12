МВФ выделит Грузии дополнительные 111 млн долларов

Грузия дополнительно получит от Международного валютного фонда (IMF) около 111 млн долларов США.

Грузия дополнительно получит от Международного валютного фонда (IMF) около 111 млн долларов США.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщает Национальный банк страны.

Средства будут направлены на восстановление экономики Грузии.

По данным банка, в прошлом году экономика Грузии сократилась на 6,2% из-за пандемии коронавируса. Согласно прогнозу, восстановление экономики начнется со II квартала текущего года.

МВФ недавно снизил прогноз экономического роста в соседней стране на этот год с 4,3% до 3,5%.