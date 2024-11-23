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МВФ: В Армении ожидается замедление роста ВВП и повышение уровня безработицы

МВФ: В Армении ожидается замедление роста ВВП и повышение уровня безработицы В ближайшие годы Армению ждет замедление экономического роста и повышение уровня безработицы.
В регионе
23 ноября 2024 г. 23:47
МВФ: В Армении ожидается замедление роста ВВП и повышение уровня безработицы

В ближайшие годы Армению ждет замедление экономического роста и повышение уровня безработицы.

Как передает Report, это следует из отчета Международного валютного фонда (МВФ).

Согласно прогнозу, реальный рост ВВП Армении в текущем году составит всего 6% против 8,3% в прошлом году.

По оценкам экспертов, в следующем году рост ВВП замедлится до 4,9%, а к 2029 году составит лишь 4,5%.

Помимо замедления экономического роста Армению ждет и рост безработицы. В текущем году уровень безработицы составит 13%, а к 2025 году он увеличится до 13,5%, отмечается в отчете.

Напомним, что в прошлом году безработица в Армении была на уровне 12,6%.

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Версия на азербайджанском языке BVF: Ermənistanda ÜDM-in artım tempi azalacaq, işsizlik artacaq

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