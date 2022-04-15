МВФ готовится к масштабному восстановлению Украины после войны

Международный валютный фонд (МВФ) готовится к масштабному восстановлению Украины после войны против России. Кроме того, фонд поддержит страны, которые приняли украинских беженцев.

Международный валютный фонд (МВФ) готовится к масштабному восстановлению Украины после войны против России. Кроме того, фонд поддержит страны, которые приняли украинских беженцев.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

"Из мирового опыта мы знаем, что конфликт - это враг развития и процветания. Высокая стоимость войны калечила и продолжает калечить очень многие страны. Поскольку мы надеемся на мир, мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине и всем пострадавшим странам", - отметила она.

По ее словам, фонд уже предоставил Украины экстренное финансирование в размере 1,4 млрд долларов, а также запустил специальный счет, который позволит обеспечить дальнейшее финансирование Украины.

"И вместе с международными партнерами мы готовимся к масштабным усилиям по восстановлению, которые потребуются", - подчеркнула Георгиева.