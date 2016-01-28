Все находившиеся на борту потерпевшего крушение в Казахстане вертолета погибли

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Никто не выжил при крушении гражданского вертолета, на борту которого находилось 5 человек, в том числе больной ребенок, в Алматинской области. Как сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил официальный представитель КЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

В среду спасателям поступила информация о том, что 27 января в 15.45 из города Ушарал Алакольского района Алматинской области вылетел в направлении города Талдыкорган гражданский вертолет UP-MD 600-N для доставки больного ребенка в областную больницу. Вертолет принадлежал АО "Аспан". В поисках вертолета задействовано порядка 500 человек и 70 единиц техники. На борту находились пилот, два медика и мать с ребенком. Поиски затрудняли снег, а также плохая видимость.

"По информации штаба по организации поиска, в трех километрах от поворота на населенный пункт Капал сегодня в 8 часов 20 минут в ущелье найдены обломки вертолета. Все находившиеся на борту вертолета погибли. В рамках возбужденного уголовного дела по факту крушения вертолета проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия. Продолжает работать телефон горячей линии, на который за сутки поступило 135 звонков", - сказал Иманкулов.

По его информации, по приказу министра внутренних дел Казахстана генерал-полковника Калмуханбета Касымова на место происшествия вылетел заместитель министра внутренних дел Владимир Божко.