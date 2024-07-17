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МВД Украины: В единый реестр пропавших без вести входят 42 тыс. человек

МВД Украины: В единый реестр пропавших без вести входят 42 тыс. человек В украинский единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, входят 42 тыс. человек.
В регионе
17 июля 2024 г. 11:07
МВД Украины: В единый реестр пропавших без вести входят 42 тыс. человек

В украинский единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, входят 42 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на "Укринформ", об этом сказал начальник отдела Управления МВД по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, Дмитрий Богатюк.

"В целом с начала работы реестра в него были внесены сведения о более чем 51 тыс. человек, считавшихся пропавшими без вести при особых обстоятельствах. На сегодняшний момент эта цифра включает лиц, которые до сих пор находятся в розыске. Таких у нас сейчас около 42 тыс.", - сообщил он.

По его словам, у МВД также есть данные об около 7 тыс. человек, по которым сведения уже установлены. Следователями Нацполиции расследуются более 90% производств по факту исчезновения лиц.

Также Богатюк указал на существующие проблемы в виде забора образцов ДНК у военных, направляемых в зону боевых действий, заметив, что в настоящее время Минобороны не проводит такую процедуру.

"То есть если этот вопрос по Нацполиции, по Нацгвардии, по Госпогранслужбе более-менее решен - с помощью международных партнеров, с помощью Красного Креста - у Минобороны эта проблема до сих пор существует", - отметил он.

Напомним, по состоянию на март 2024 года в Украине пропавшими без вести считались более 50 тыс. человек.

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Версия на английском языке Ukraine's Ministry of Internal Affairs reveals number of missing persons

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