МВД Украины: С начала войны убиты 7 тысяч мирных жителей

С начала войны в результате вражеских обстрелов в Украине погибло более 7 тысяч мирных жителей, 5,5 тыс. - получили ранения.

С начала войны в результате российских обстрелов в Украине погибло 7 тысяч мирных жителей, 5,5 тыс. - получили ранения.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра внутренних дел страны Евгений Енин в эфире информационного телемарафона.

Он сообщил, что полиция зафиксировала 22 тысячи вражеских обстрелов с начала войны.

"Такими обстрелами поражено более 24 тысяч гражданских объектов. Хочу подчеркнуть, что обстрелы уносят жизни мирных людей – количество погибших во время войны достигло 7 тыс. человек. Еще 5,5 тыс. получили ранения", - сказал Енин.