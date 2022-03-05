МВД Украины: Российские войска де-факто контролируют Энергодар

Российские войска де-факто контролируют город Энергодар Запорожской области.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.
"И по сути российские военные сейчас находятся в городе Энергодар", - сказал он.
По его словам, "Энергоатом" продолжает операционное управление Запорожской атомной станцией.
Как сообщили в Госатомрегулирования, в Энергодаре нет отопления и горячей воды в связи с повреждением теплотрассы во время боев защитников Запорожской АЭС с российскими оккупантами. "Продолжаются ремонтные работы. Работы затруднены из-за множественных повреждений теплотрассы", - говорится в сообщении.