МВД Украины: Российские войска де-факто контролируют Энергодар

Российские войска де-факто контролируют город Энергодар Запорожской области.

Российские войска де-факто контролируют город Энергодар Запорожской области.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

"И по сути российские военные сейчас находятся в городе Энергодар", - сказал он.

По его словам, "Энергоатом" продолжает операционное управление Запорожской атомной станцией.

Как сообщили в Госатомрегулирования, в Энергодаре нет отопления и горячей воды в связи с повреждением теплотрассы во время боев защитников Запорожской АЭС с российскими оккупантами. "Продолжаются ремонтные работы. Работы затруднены из-за множественных повреждений теплотрассы", - говорится в сообщении.