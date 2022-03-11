МВД опроверг информацию о биохимических лабораториях в Украине

Министерство внутренних дел Украины обратило внимание на распространение российской стороной фейков о якобы подготовке Украиной "химической атаки".

Министерство внутренних дел Украины обратило внимание на распространение российской стороной фейков о якобы подготовке Украиной "химической атаки".

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил о том, что в течение последних трех недель РФ активно делает вбросы о "биохимических лабораториях" на территории Украины.

"К сожалению, мы не можем исключать, что россияне готовят "сирийский сценарий". Здесь есть два аспекта. Первый – это военный, и этим сейчас занимаются соответствующие службы Украины, чтобы понять, что как мы будем противопоставлять. Думаю, соответствующие структуры обязательно обнародуют все, что надо знать населению. С другой стороны, это огромный информационный удар, который мы должны наносить со всех точек мира. То есть, россияне должны понимать, что химическая атака будет стоить им значительно больше, чем просто вторжение", - сказал Денисенко.