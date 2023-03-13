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МВД Турции: В землетрясениях погибли свыше 6,6 тыс. иностранцев

МВД Турции: В землетрясениях погибли свыше 6,6 тыс. иностранцев Из 48,4 тыс. погибших в результате землетрясений в Турции 6,6 тыс. человек оказались иностранцами. Большинство из них - сирийцы.
В регионе
13 марта 2023 г. 14:53
МВД Турции: В землетрясениях погибли свыше 6,6 тыс. иностранцев

Из 48,4 тыс. погибших в результате землетрясений в Турции 6,6 тыс. человек оказались иностранцами. Большинство из них - сирийцы.

Как передает Report, об этом сообщает издание Hürriyet со ссылкой на главу МВД Сулеймана Сойлу.

"На данный момент мы знаем о 48 448 погибших. Число иностранных граждан, погибших в результате землетрясений, составляет 6 660 человек", - сказал он в ходе пресс-конференции.

Число граждан, которые обеспечены временным жильем, составляет около 85 тыс. человек.

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7 и 7,6. Последствия также ощутили в Сирии, Ливии, Ливане и других странах региона. В ООН предположили, что совокупный ущерб от катаклизма может превысить 100 млрд долларов.

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Версия на английском языке Turkish Interior Ministry: Over 6,600 foreigners killed in earthquakes

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