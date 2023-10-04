О нас

МВД Турции установило личность смертника, устроившего теракт в Анкаре

МВД Турции установило личность смертника, устроившего теракт в Анкаре Министерство внутренних дел Турции установило личность смертника, устроившего теракт возле здания МВД в Анкаре, им оказался член запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (PKK).
В регионе
4 октября 2023 г. 09:11
МВД Турции установило личность смертника, устроившего теракт в Анкаре

Министерство внутренних дел Турции установило личность смертника, устроившего теракт возле здания МВД в Анкаре, им оказался член запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (PKK).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении МВД.

"В результате изучения ДНК было установлено, что вторым террористом был Озкан Шахин, состоящий в сепаратистской организации PKK", - сказано в заявлении.

Ранее было также установлено, что другим исполнителем теракта был еще один член PKK Хасан Огуз.

В МВД добавили, что начатое расследование и борьба с терроризмом будут продолжены.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Turkish MIA determines identity of perpetrator of terror act in Ankara
Версия на азербайджанском языке Ankarada terror aktını törədən terrorçunun kimliyi müəyyən edilib

Самое читаемое

В Москве представили балет Тысяча и одна ночь
ФотоВ Москве представили балет "Тысяча и одна ночь"
27 сентября 2023 г. 19:30
Создается рабочая группа по туризму между Азербайджаном и Израилем
Создается рабочая группа по туризму между Азербайджаном и Израилем
29 сентября 2023 г. 10:02
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
29 сентября 2023 г. 17:01
Посол Азербайджана выразил признательность бельгийским властям
Посол Азербайджана выразил признательность бельгийским властям
2 октября 2023 г. 22:13
МИД Германии: Визит миссии ООН в Карабах - это позитивный шаг
МИД Германии: Визит миссии ООН в Карабах - это позитивный шаг
3 октября 2023 г. 13:32
Амирбеков: Антитеррористические мероприятия Азербайджана были направлены исключительно на легитимные военные цели
Амирбеков: Антитеррористические мероприятия Азербайджана были направлены исключительно на легитимные военные цели
27 сентября 2023 г. 18:36
Председатель Госагентства: Количество включенных в пакет ОМС медуслуг достигло 3 315
Председатель Госагентства: Количество включенных в пакет ОМС медуслуг достигло 3 315
28 сентября 2023 г. 12:04
Чехия намерена выкупить газотранспортную систему страны у иностранцев
Чехия намерена выкупить газотранспортную систему страны у иностранцев
28 сентября 2023 г. 13:56
Ливанская полиция пресекла армянскую провокацию у посольства Азербайджана
Ливанская полиция пресекла армянскую провокацию у посольства Азербайджана
28 сентября 2023 г. 22:02
Полиция Чехии задержала белорусский автофургон с 33 нелегальными беженцами
Полиция Чехии задержала белорусский автофургон с 33 нелегальными беженцами
30 сентября 2023 г. 00:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi