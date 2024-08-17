МВД Турции провел масштабную операцию против РКК, задержаны 222 человека

МВД Турции провел очередную операцию против террористической группировки РКК, задержано 222 человека.

МВД Турции провел очередную масштабную операцию против террористической группировки РКК, задержаны 222 человека.

Как сообщает Report, об этом написал на своей странице в соцсетях глава ведомства Али Ерликая.

Согласно информации, операция проводилась единовременно в 36 провинциях.

Всего задержаны 222 человека, часть из них готовились примкнуть в ряды террористов, другие уже участвовали в организации и исполнении терактов, либо вели пропаганду террористической идеологии, обеспечивали финансирование организации и пр.

У задержанных также были изъяты множество незарегистрированного оружия, боеприпасов, местной и иностранной валюты.