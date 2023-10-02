МВД Турции: На месте теракта обнаружено 9,7 кг взрывчатки С-4

Одним из исполнителей теракта в Анкаре был член террористической организации РКК.

Одним из исполнителей теракта в Анкаре был член террористической организации РКК.

Как передает Report, об этом сообщило МВД Турции.

"В ходе проведенного расследования установлена личность одного из террористов. Он был членом сепаратистской террористической группировки РКК. Работа по установлению личности второго террориста продолжается", - говорится в заявлении ведомства.

МВД указало, что на месте теракта "обнаружено 9,7 кг взрывчатки С-4, 3 ручные гранаты, один гранатомет, пистолет с глушителем марки Glock", а также две штурмовые винтовки.

Ведомство уточнило, что 1 октября в 09:26 (10:26 - бакинское время) была предпринята попытка нападения со стороны двух террористов, подъехавших на автомобиле ко въезду в здание МВД. "Двое террористов, предпринявших попытку нападения, были нейтрализованы в результате немедленного реагирования сил безопасности. Лечение двух наших героев-полицейских, пострадавших в результате инцидента, продолжается", - отмечает министерство.