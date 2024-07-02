МВД Турции: Более 470 человек задержали из-за беспорядков в провинции Кайсери

Свыше 470 человек задержаны из-за беспорядков в турецкой провинции Кайсери.

Свыше 470 человек задержаны из-за беспорядков в турецкой провинции Кайсери.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщил глава МВД Али Ерликая в соцсети "Х".

"После безобразного инцидента в Кайсери в некоторых городах нашей страны были организованы провокационные акции протеста против сирийцев. После провокационных акций, проведенных с использованием незаконных средств, были задержаны 474 человека. Установлено, что 285 задержанных имеют судимости за различные преступления (незаконный ввоз мигрантов, нанесение телесных повреждений, наркотики, грабежи, кражи, порча имущества, сексуальные домогательства, мошенничество, подделка денег, угрозы, оскорбления, лишение личной свободы и т.д.)", - написал Ерликая.

Отметим, что беспорядки начались после того, как полицейские задержали сирийца в связи с насилием в отношении ребенка сирийского происхождения, который приходится ему родственником. Ребенок передан органам опеки, мужчину арестовали. Администрация президента Турции на фоне беспорядков заявила о попытке провокаций с целью нарушить мир и порядок в республике.