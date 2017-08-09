МВД: Иран инструктировал и финансировал террористов в Таджикистане

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ "Иран в 1990 годах и в 2001 году инструктировал террористов в Таджикистане, давал им задания и финансировал их".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в МВД Таджикистана.

По информации, данные факты представлены в подготовленном МВД документальном фильме, показанном по первому государственному каналу ТВ Таджикистана поздно вечером 8 августа.

Сообщается, что убийства известных в Таджикистане политиков, ученых и журналистов в 90-е годы были совершены при финансовой поддержке Ирана и по заданию экс-замминистра обороны Таджикистана Абдухалима Назарзода.

Все обвинения в фильме базируются на показаниях трех арестованных сторонников мятежного генерала Назарзода. Тагоймурод Ашрапов, Абдукодир Абдуллоев и Саймухриддин Кудратов во время допросов признались, что в 90-е годы прошли спецобучение в тренировочных базах в Иране, после чего им вручили иранские паспорта. Они заявили, что по поручению Назарзода в 1999 году убили экс-спикера парламента Сафарали Кенджаева, в 1998 году — известного журналиста и политика Отахона Латифи, в 1996 году — известных ученых Мухаммада Осими, Юсуфа Исхаки, Минходжа Гулямова, в 2001 году — госсоветника президента Карима Юлдашева, а также с 1992 по 1998 год — 20 офицеров российской военной базы в Таджикистане.

Ашрапов в фильме рассказывает, что в 1995 году прошел военное обучение в Иране и спустя два года вернулся в Таджикистан, чтобы по поручению Назарзода совершить убийства известных в стране людей. По его словам, Назарзода после убийства Кенджаева выплатил всем троим по 2 тыс. долларов.

В последнее время в таджикско-иранских отношениях существует некоторая напряженность. Некоторые связывают охлаждение отношений с тем, что Иран поддерживает Кабири — главного политического оппонента нынешних властей. Сам Кабири был объявлен в розыск по линии Интерпола.