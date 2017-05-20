МВД: Рухани уверенно лидирует на выборах президента Ирана

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Рухани лидирует по итогам первого тура президентских выборов. Как сообщает Report, об этом заявил глава МВД страны Али Асгар Ахмади.

По итогам обработки около 39 млн бюллетеней, Х. Рухани набирает 22,8 млн голосов. Его ближайший соперник, экс-генпрокурор Эбрахим Раиси получил поддержку 15,4 млн иранцев.

Бывший министр Мостафа Мирсалим получил примерно 455 тыс. голосов, а бывший вице-президент Хашеми Таба - 210,5 тыс.

В общей сложности, проголосовали более 40 млн избирателей.

Ожидается, что окончательные результаты выборов могут быть объявлены позже в субботу.

Х. Рухани близок к тому, чтобы набрать более половины голосов. В таком случае он добьется переизбрания на президентский пост уже в первом туре.