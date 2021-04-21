МВД России рекомендовало всем нелегальным мигрантам зарегистрироваться

МВД России настоятельно рекомендовало мигрантам, незаконно находящимся на территории России, прибыть в органы МВД для продления сроков временного пребывания в стране.

МВД России настоятельно рекомендовало мигрантам, незаконно находящимся на территории России, прибыть в органы МВД для продления сроков временного пребывания в стране.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили на сайте МВД России.

В своем обращении министерство заявляет, что санкции к мигрантам применяться не будут: "В соответствии с указом президента… предоставлена возможность урегулировать правовое положение без применения предусмотренных в таком случае санкций. В этой связи лицам, не имеющим законных оснований для нахождения на территории Российской Федерации, настоятельно рекомендуется обращаться в территориальные органы МВД России по месту своего нахождения".

По данным министерства, органами государственной власти во взаимодействии с компетентными органами иностранных государств принимаются меры для обеспечения возможности возвращения своих соотечественников на родину.

Ранее Россия потребовала от стран СНГ забрать своих граждан-нелегальных мигрантов в срок до 15 июня.