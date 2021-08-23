МВД России предупредило мигрантов без правового статуса

МВД России рекомендует находящимся на территории страны иностранным гражданам урегулировать правовой статус до 30 сентября, когда закончится срок послаблений в связи с пандемией коронавируса

МВД России рекомендует находящимся на территории страны иностранным гражданам урегулировать правовой статус до 30 сентября, когда закончится срок послаблений в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Report со ссылкой на портал "МВД Медиа".

Согласно указу президента России от 15 июня, иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим в РФ до 15 марта 2020 года и не имеющим по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания в стране, предоставлена возможность до 30 сентября обратиться в территориальные органы МВД России с заявлением об урегулировании правового положения.

Кроме того, с 1 октября прекращает действие временный запрет на применение к мигрантам, находящимся в России с нарушением миграционного законодательства, мер по принудительному удалению за пределы страны. В дальнейшем им могут запретить въезд в страну.