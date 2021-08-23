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МВД России предупредило мигрантов без правового статуса

МВД России предупредило мигрантов без правового статуса МВД России рекомендует находящимся на территории страны иностранным гражданам урегулировать правовой статус до 30 сентября, когда закончится срок послаблений в связи с пандемией коронавируса
В регионе
23 августа 2021 г. 19:35
МВД России предупредило мигрантов без правового статуса

МВД России рекомендует находящимся на территории страны иностранным гражданам урегулировать правовой статус до 30 сентября, когда закончится срок послаблений в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Report со ссылкой на портал "МВД Медиа".

Согласно указу президента России от 15 июня, иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим в РФ до 15 марта 2020 года и не имеющим по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания в стране, предоставлена возможность до 30 сентября обратиться в территориальные органы МВД России с заявлением об урегулировании правового положения.

Кроме того, с 1 октября прекращает действие временный запрет на применение к мигрантам, находящимся в России с нарушением миграционного законодательства, мер по принудительному удалению за пределы страны. В дальнейшем им могут запретить въезд в страну.

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