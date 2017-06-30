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    МВД России намерено отправлять мигрантов на Дальний Восток

    Министерство внутренних дел России разработало проект новой концепции миграционной политики на 2018-2020 годы

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел России разработало проект новой концепции миграционной политики на 2018-2020 годы.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, документ предполагает, в частности, стимулирование проживания приезжих в регионах Байкала и Дальнего Востока.

    В МВД отметили, что концепция призвана обеспечить национальную и общественную безопасность, комфорт и благополучие населения, а также содействовать демографическому и социально-экономическому развитию страны.

    Согласно новой системе, иммигранты должны будут получать разрешение на временное проживание там, где создана необходимая инфраструктура, востребованы их профессии на рынке труда, должна учитываться также демографическая ситуация в регионе.

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