МВД России намерено отправлять мигрантов на Дальний Восток

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел России разработало проект новой концепции миграционной политики на 2018-2020 годы.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, документ предполагает, в частности, стимулирование проживания приезжих в регионах Байкала и Дальнего Востока.

В МВД отметили, что концепция призвана обеспечить национальную и общественную безопасность, комфорт и благополучие населения, а также содействовать демографическому и социально-экономическому развитию страны.

Согласно новой системе, иммигранты должны будут получать разрешение на временное проживание там, где создана необходимая инфраструктура, востребованы их профессии на рынке труда, должна учитываться также демографическая ситуация в регионе.