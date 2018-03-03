МВД России: На митинг в поддержку Путина в Москве пришли 130 тысяч человек

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В Москве на митинг в поддержку президента России Владимира Путина пришли около 130 тысяч человек. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Волк добавила, что безопасность митинг-концерта "За сильную Россию", проходящего на территории спорт-комплекса "Лужники", обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.

На митинге концерте Владимир Путин спел гимн России вместе с пришедшими сторонниками.