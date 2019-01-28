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    МВД России: Боевики ИГ массово перебрасываются к пакистано-таджикской границе

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Боевики ИГ в массовом порядке неизвестными вертолетами перебрасываются с территории Пакистана на границу Таджикистана.

    Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов. 

    "Там планируются, видимо, масштабные провокации в перспективе с выдавливанием большого количества беженцев и со всеми последствиями в строну России", - сказал он, выступая на итоговой коллегии МВД по Татарстану. 

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