МВД России: Боевики ИГ массово перебрасываются к пакистано-таджикской границе

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Боевики ИГ в массовом порядке неизвестными вертолетами перебрасываются с территории Пакистана на границу Таджикистана.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов.

"Там планируются, видимо, масштабные провокации в перспективе с выдавливанием большого количества беженцев и со всеми последствиями в строну России", - сказал он, выступая на итоговой коллегии МВД по Татарстану.