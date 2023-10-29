МВД РФ: Все причастные к беспорядкам в Махачкале будут привлечены к ответственности

Уголовное дело об организации массовых беспорядков возбуждено после появления призывов к проведению несанкционированных акций на территории аэропорта Махачкалы.

Уголовное дело об организации массовых беспорядков возбуждено после появления призывов к проведению несанкционированных акций на территории аэропорта Махачкалы.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по СКФО (Северо-Кавказский федеральный округ).

"ГУ МВД России по СКФО предупреждает о недопустимости проведения несогласованных акций и нарушения общественного порядка. В связи с появлениями в медиапространстве призывов к проведению несанкционированных акций на территории аэропорта "Уйташ" города Махачкалы полиция предупреждает, что любые нарушения правопорядка будут незамедлительно пресекаться сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в заявлении.

Отмечается, что все лица, участвующие в беспорядках, будут задержаны и привлечены к ответственности. Также к уголовной ответственности будут привлечены лица, подстрекающие к беспорядкам и разжиганию межнациональной розни.

Следователями возбуждено уголовное дело по ст.212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти).

"Личности всех, кто принимает участие в беспорядках, будут установлены, так как в аэропорту и на прилегающих к нему территориях работает система видеонаблюдения", - подчеркивается в сообщении.