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МВД РФ: срок пребывания мигрантов в стране предполагается сократить до 90 дней в году

МВД РФ: срок пребывания мигрантов в стране предполагается сократить до 90 дней в году Единый срок краткосрочного пребывания иностранцев в России могут ограничить 90 днями в пределах календарного года.
В регионе
28 февраля 2023 г. 05:36
МВД РФ: срок пребывания мигрантов в стране предполагается сократить до 90 дней в году

Единый срок краткосрочного пребывания иностранцев в России могут ограничить 90 днями в пределах календарного года.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Проектом федерального закона "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства" предполагается установление единого срока краткосрочного пребывания иностранных граждан на территории РФ - 90 суток в пределах календарного года", - сказал собеседник агентства.

В МВД отметили, что для иностранцев, имеющих право на долгосрочное пребывание (студенты, трудовые мигранты), срок пребывания будет определяться в зависимости от оснований получения такого права.

Согласно действующему законодательству, срок временного пребывания в РФ иностранных граждан, прибывших в Россию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток (полгода). Непрерывный срок временного пребывания в России данной категории иностранцев также не может превышать 90 суток.

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