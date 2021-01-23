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МВД РФ: Около 4 тыс. человек участвуют в незаконной акции в Москве

МВД РФ: Около 4 тыс. человек участвуют в незаконной акции в Москве В то же время сотрудники полиции продолжают предупреждать о незаконности акции, задерживая наиболее активных ее участников
В регионе
23 января 2021 г. 16:39
МВД РФ: Около 4 тыс. человек участвуют в незаконной акции в Москве

Участниками несанкционированной акции на Пушкинской площади в центре Москвы в субботу стали около 4 тыс. человек.

Как передает Report , об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"На Пушкинской площади на несанкционированное мероприятие собралось около 4 тысяч человек", - сказали в полиции.

Кроме того, время от времени собравшиеся создают давку, несколько раз они провоцировали полицию, пытаясь отбить задержанных. Полицейских забрасывают снежками и кусками льда.

В то же время сотрудники полиции продолжают предупреждать о незаконности акции, задерживая наиболее активных ее участников.

Несанкционированная акция проходит не только в Москве, но и в других городах и регионах России. В Петербурге, вытесненные с Сенатской площади участники несогласованной, вернулись туда обратно.
Ранее сообщалось, что задержания участников несанкционированного митинга начались в Петербурге до начала акции в субботу днем, и полицейские уже вытеснили участников с Сенатской площади. Площадь у памятника заполнена участниками акции, которые скандируют лозунги

Ранее сторонники Алексея Навального распространили в социальных сетях призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. Прокуратура и полиция предупредили об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.

Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.

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