МВД: Под завалами в Батуми находятся около 15 человек

"Под завалами обрушившегося здания в Батуми находятся 10-15 человек".

"Под завалами обрушившегося здания в Батуми находятся 10-15 человек".

Об этом заявил журналистам министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, передает грузинское бюро Report.

По словам министра, который сейчас находится на месте происшествия, из под завалов слышны призывы о помощи.

В.Гомелаури отметил, что точная причина обрушения части жилого здания неизвестна, в качестве предварительной версии называются ремонтные работы на первом этаже здания. Министр исключил версию обрушения в результате утечки газа.

По словам главы МВД, к спасательным работам привлечены около 200 спасателей и специальная техника.