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МВД: Под завалами в Батуми находятся около 15 человек

МВД: Под завалами в Батуми находятся около 15 человек "Под завалами обрушившегося здания в Батуми находятся 10-15 человек".
В регионе
8 октября 2021 г. 17:25
МВД: Под завалами в Батуми находятся около 15 человек

"Под завалами обрушившегося здания в Батуми находятся 10-15 человек".

Об этом заявил журналистам министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, передает грузинское бюро Report.

По словам министра, который сейчас находится на месте происшествия, из под завалов слышны призывы о помощи.

В.Гомелаури отметил, что точная причина обрушения части жилого здания неизвестна, в качестве предварительной версии называются ремонтные работы на первом этаже здания. Министр исключил версию обрушения в результате утечки газа.

По словам главы МВД, к спасательным работам привлечены около 200 спасателей и специальная техника.

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Версия на английском языке Nearly 15 remain under rubble in Batumi
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan DİN başçısı: “Batumidə dağıntılar altında 15-ə yaxın insan var”

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