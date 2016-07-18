​МВД Казахстана задержало второго подозреваемого в нападении на полицейских в Алматы

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ МВД Казахстана сообщило о задержании второго подозреваемого в вооруженном нападении на полицейский участок в Алматы, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

"Сотрудниками органов внутренних дел установлено и задержано лицо, которое находилось рядом с преступником, пытавшимся проникнуть в Алмалинское РУВД города Алматы. Проверяется его причастность к возможному совершению противоправных деяний. Автоматическое оружие, похищенное у постового, обнаружено и изъято на месте задержания преступника в районе АО "Казахконцерт", - сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

В пресс-службе МВД заявили, что ситуация в городе стабильная и находится под контролем правоохранительных органов, а информация о стрельбе в различных районах города не соответствует действительности. Ранее городские власти рекомендовали жителям не покидать свои дома.