МВД Казахстана: В стране задержано около 100 человек на несанкционированных митингах

Около 100 человек были задержаны 21 сентября на несанкционированных митингах в ряде городов Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил глава МВД Ерлан Тургумбаев журналистам.

Отметим, что с призывом выйти 21 сентября на акции протеста против обращался в социальных сетях лидер признанного в Казахстане экстремистским движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) Мухтар Аблязов, проживающий во Франции.

По словам главы МВД, 21 сентября в местах проведения митингов были выставлены наряды полиции и проводилась профилактическая работа.

"В этот день в органы внутренних дел были доставлены около 100 человек, из них 15 были привлечены к административной ответственности: 9 - к административном аресту, 6 - к административным штрафам, с остальными гражданами была проведана профилактическая работа, они были отпущены. Это в целом по стране, в семи-восьми городах", - подчеркнул Е.Тургумбаев.

По данным департамента полиции Нур-Султана, в столице республики были задержаны порядка 50 человек, из них четверо привлечены к административной ответственности.