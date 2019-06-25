МВД Казахстана: Угроза взрывов боеприпасов в Арыси сохраняется

В Казахстане на территории воинской части в Арыси, где 24 июня начался пожар и взрывы на складах боеприпасах, продолжается тление и сохраняется угроза взрывов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом на брифинге сообщил замминистра внутренних дел страны Юрий Ильин.

По его словам, утром место пожара обследовали с военных беспилотников. На данный момент город Арысь, откуда накануне всех эвакуировали, оцеплен.

Глава МВД подчеркнул, что местных жителей туда не пускают из-за сохраняющейся угрозы их жизни, объяснив это тем, что в городе лежат неразорвавшиеся снаряды, прилетевшие со склада.

По словам министра, город покинуло около 41 тысячи граждан. 39 тысяч выехали самостоятельно, 2 815 человек были эвакуированы.

Погибли два человека, один военнослужащий и один гражданский, в машину которого попал снаряд. После взрывов за медицинской помощью обратились 165 человек, 89 из них госпитализированы, 15 находятся в реанимации, сообщили в пресс-службе Минздрава Казахстана.