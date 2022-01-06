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МВД Казахстана: Ситуация в Алматы остается напряженной

МВД Казахстана: Ситуация в Алматы остается напряженной Ситуация в Алматы остается напряженной.
В регионе
6 января 2022 г. 20:41
МВД Казахстана: Ситуация в Алматы остается напряженной

Ситуация в Алматы остается напряженной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщили в МВД республики.

Сообщается, что в остальных регионах Казахстана обстановка стабилизирована.

"В столице Нур-Султане, Шымкенте, Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях обстановка стабильная. В Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях перекрыто несколько участков автодорог и одна железнодорожная ветка. Контртеррористическая операция продолжается", - указано в сообщении.

Ранее казахстанские военные через громкоговорители потребовали от участников беспорядков покинуть площадь Республики в Алматы и предупредили, что откроют огонь.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan DİN: Almatıda vəziyyət gərgin olaraq qalır

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