МВД Казахстана: Ситуация в Алматы остается напряженной

Ситуация в Алматы остается напряженной.

Ситуация в Алматы остается напряженной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщили в МВД республики.

Сообщается, что в остальных регионах Казахстана обстановка стабилизирована.

"В столице Нур-Султане, Шымкенте, Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях обстановка стабильная. В Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях перекрыто несколько участков автодорог и одна железнодорожная ветка. Контртеррористическая операция продолжается", - указано в сообщении.

Ранее казахстанские военные через громкоговорители потребовали от участников беспорядков покинуть площадь Республики в Алматы и предупредили, что откроют огонь.