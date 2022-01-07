МВД Казахстана: Ликвидированы 26 вооруженных преступников

В Казахстане задержали более 3 тысяч человек, 26 вооруженных преступников уничтожено, еще 18 ранены.

В Казахстане задержали более 3 тысяч человек, 26 вооруженных преступников уничтожено, еще 18 ранены.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал "Хабар 24" .

Министерство внутренних дел Казахстана ранее предупреждало, что участники беспорядков, сопротивляющиеся требованиям сложить оружие, будут уничтожены.

Все здания мэрий и отделений полиции находятся под контролем.

Беспорядки начались из-за двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. Недовольные этим жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги.