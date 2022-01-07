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МВД Казахстана: Ликвидированы 26 вооруженных преступников

МВД Казахстана: Ликвидированы 26 вооруженных преступников В Казахстане задержали более 3 тысяч человек, 26 вооруженных преступников уничтожено, еще 18 ранены.
В регионе
7 января 2022 г. 07:48
МВД Казахстана: Ликвидированы 26 вооруженных преступников

В Казахстане задержали более 3 тысяч человек, 26 вооруженных преступников уничтожено, еще 18 ранены.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал "Хабар 24".

Министерство внутренних дел Казахстана ранее предупреждало, что участники беспорядков, сопротивляющиеся требованиям сложить оружие, будут уничтожены.

Все здания мэрий и отделений полиции находятся под контролем.

Беспорядки начались из-за двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. Недовольные этим жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda iğtişaşlar zamanı 26 silahlı cinayətkar məhv edilib, minlərlə insan yaralanıb

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