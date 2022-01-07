МВД Казахстана: Ликвидированы 26 вооруженных преступников

В Казахстане задержали более 3 тысяч человек, 26 вооруженных преступников уничтожено, еще 18 ранены.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал
Министерство внутренних дел Казахстана ранее предупреждало, что участники беспорядков, сопротивляющиеся требованиям сложить оружие, будут уничтожены.
Все здания мэрий и отделений полиции находятся под контролем.
Беспорядки начались из-за двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. Недовольные этим жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги.