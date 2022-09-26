МВД Казахстана: Число въезжающих из РФ после объявления мобилизации выросло

С начала года в Казахстан въехало 1,7 млн россиян, но после объявления о частичной мобилизации в РФ число прибывающих в страну выросло.

С начала года в Казахстан въехало 1,7 млн россиян, но после объявления о частичной мобилизации в РФ число прибывающих в страну выросло.

Как передает Report со ссылкой на "Казинформ", об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета миграционной службы МВД Казахстана, полковник полиции Аслан Аталыков.

"После недавних решений российских властей, с прошлой недели поток эмигрантов из Российской Федерации увеличился во многих направлениях, в том числе и в Казахстан. Если до 21 сентября текущего года в Казахстан заезжало/выезжало порядка 9-12 тыс. россиян, то с 22 сентября в Казахстан их прибывает в два-три раза больше", - отметил он.

Аталыков сообщил, что в 2019 году в Казахстан въехало свыше 2,87 млн россиян.