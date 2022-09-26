О нас

МВД Казахстана: Число въезжающих из РФ после объявления мобилизации выросло

МВД Казахстана: Число въезжающих из РФ после объявления мобилизации выросло С начала года в Казахстан въехало 1,7 млн россиян, но после объявления о частичной мобилизации в РФ число прибывающих в страну выросло.
В регионе
26 сентября 2022 г. 10:10
МВД Казахстана: Число въезжающих из РФ после объявления мобилизации выросло

С начала года в Казахстан въехало 1,7 млн россиян, но после объявления о частичной мобилизации в РФ число прибывающих в страну выросло.

Как передает Report со ссылкой на "Казинформ", об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета миграционной службы МВД Казахстана, полковник полиции Аслан Аталыков.

"После недавних решений российских властей, с прошлой недели поток эмигрантов из Российской Федерации увеличился во многих направлениях, в том числе и в Казахстан. Если до 21 сентября текущего года в Казахстан заезжало/выезжало порядка 9-12 тыс. россиян, то с 22 сентября в Казахстан их прибывает в два-три раза больше", - отметил он.

Аталыков сообщил, что в 2019 году в Казахстан въехало свыше 2,87 млн россиян.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Kazakhstan Internal Ministry: Number of arrivals from Russia increased after mobilization started

Другие новости из категории

Президент Турции проведет заседание Кабмина страны
Президент Турции проведет заседание Кабмина страны
26 сентября 2022 г. 11:15
В Иркутской области в результате нападения ранили военкома
ВидеоВ Иркутской области в результате нападения ранили военкома
26 сентября 2022 г. 10:52
Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 57,2 тыс. человек
Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 57,2 тыс. человек
26 сентября 2022 г. 10:20
В Казахстане озвучили позицию по референдумам в самопровозглашенных ДНР и ЛНР
В Казахстане озвучили позицию по "референдумам" в самопровозглашенных ДНР и ЛНР
26 сентября 2022 г. 09:48
ISW: Процесс мобилизации в РФ подрывают фундаментальные проблемы
ISW: Процесс мобилизации в РФ подрывают фундаментальные проблемы
26 сентября 2022 г. 08:42
В Украине назвали ключевой недостаток иранских дронов
В Украине назвали ключевой недостаток иранских дронов
26 сентября 2022 г. 04:42
После объявления частичной мобилизации из России уехали более 260 тыс. мужчин
После объявления частичной мобилизации из России уехали более 260 тыс. мужчин
26 сентября 2022 г. 00:16
Зеленский: Найдены еще два массовых захоронения в Изюме
Зеленский: Найдены еще два массовых захоронения в Изюме
25 сентября 2022 г. 23:36
В Грузии заявили о возможном закрытии границ для граждан России
В Грузии заявили о возможном закрытии границ для граждан России
25 сентября 2022 г. 23:21
В ЕС возмущены подавлением протестов в Иране
В ЕС возмущены подавлением протестов в Иране
25 сентября 2022 г. 22:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi