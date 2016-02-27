МВД Ирана: В ряде регионов пройдет второй тур парламентских выборов

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В некоторых городах и населенных пунктах Ирана в конце апреля будет проведен второй тур выборов в парламент (меджлис) страны. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил сегодня министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли.

По словам министра, речь идет о тех местах, где кандидаты не набрали необходимого минимума в 25% голосов избирателей.

"Также предварительные результаты по Тегерану будут объявлены в субботу вечером, но окончательный результат может потребовать более длительного времени", — отметил Фазли.

26 февраля в Иране прошли выборы в меджлис и Совет экспертов.