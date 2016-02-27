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    МВД Ирана: В ряде регионов пройдет второй тур парламентских выборов

    Предварительные результаты голосования по Тегерану будут объявлены сегодня вечером

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В некоторых городах и населенных пунктах Ирана  в конце апреля будет проведен второй тур выборов в парламент (меджлис) страны. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил сегодня министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли.

    По словам министра, речь идет о тех местах, где кандидаты не набрали необходимого минимума в 25% голосов избирателей.

    "Также предварительные результаты по Тегерану будут объявлены в субботу вечером, но окончательный результат может потребовать более длительного времени", — отметил Фазли.

    26 февраля в Иране прошли  выборы в меджлис и Совет экспертов.

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