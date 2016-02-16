МВД Ирана утвердил список 6220 кандидатов на выборы в парламент

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел Ирана объявило об утверждении окончательного списка 6 220 кандидатов на выборы в меджлис (парламент), которые пройдут 26 февраля, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Министерство внутренних дел Ирана - последняя инстанция, проверяющая кандидатов на соответствие требованиям к будущим народным избранникам. Накануне Наблюдательный совет, который проводил основную аттестацию претендентов, передал список в МВД Исламской Республики.

По данным Центральной избирательной комиссии, первоначально заявки на участие подавали 12 123 человека.

Официальная избирательная кампания за места в законодательном органе Ирана разрешена с 18 по 24 февраля.

Вышедшие на финишную прямую парламентских выборов кандидаты будут бороться за 290 мест в меджлисе. На каждое место претендуют более 20 человек. Выборы в парламент проходят путем прямого голосования граждан. Депутаты получают мандат на 4 года.

Одновременно с выборами в меджлис пройдут и выборы в Совет экспертов. На 88 мест в совете претендует 161 кандидат. В один из руководящих органов страны, также путем прямого голосования, избираются выдающиеся богословы и знатоки шариата сроком на 8 лет. Основной задачей Совета является избрание из его состава пожизненного руководителя и духовного лидера Исламской Республики.