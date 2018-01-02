МВД Ирана: Ситуация в большинстве регионов страны нормализовалась

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Ситуация в большинстве регионов Ирана нормализовалась и протесты, унесшие жизни не менее 20 человек, скоро завершатся.

Как передает Report со ссылкой на Press TV, об этом заявил заместитель внутренних дел Ирана по вопросам безопасности Хоссейн Зольфагари.

"В большинстве регионов страны ситуация нормальная, и протесты, разгоревшиеся в последнее время в некоторых частях страны, скоро закончатся, благодаря совместным усилиям народа и действиям сил безопасности", - заявил Х.Зольфагари.

Напомним, что акции протеста начались 28 декабря во втором по численности городе Ирана Мешхеде; участники манифестации вышли на улицы, протестуя против роста цен. Протесты, нередко перераставшие в беспорядки, охватили и другие населенные пункты.

Общее число жертв за шесть дней волнений уже достигло 20 человек.