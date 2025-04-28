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МВД Ирана: Причина пожара в порту Шахид-Раджаи - халатность

МВД Ирана: Причина пожара в порту Шахид-Раджаи - халатность Причиной взрыва и пожара в иранском порту Бендер-Аббас была халатность.
В регионе
28 апреля 2025 г. 16:25
МВД Ирана: Причина пожара в порту Шахид-Раджаи - халатность

Причиной взрыва и пожара в иранском порту Шахид-Раджаи в Бендер-Аббасе была халатность.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил глава МВД Ирана Эскандар Момени.

По его словам, виновные уже установлены, несколько человек уже вызваны на допрос.

По последним данным, из-за взрыва погибли 46 человек, более 1 200 пострадали.

По данным министерства экономики и финансов Ирана, порт принимает лишь 8% товаров первой необходимости. Основная нагрузка (порядка 58%) ложится на порт Имама Хомейни.

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Версия на азербайджанском языке İran DİN: Limandakı yanğının səbəbi səhlənkarlıq olub

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