МВД и КНБ Казахстана в рамках борьбы с киберпреступностью провели операцию

В Карагандинской области Казахстана сотрудники киберполиции совместно с Департаментом противодействия киберпреступности МВД, КНБ и операторами сотовой связи провели операцию по пресечению противоправной деятельности, связанной с интернет-мошенничеством.

В Карагандинской области Казахстана сотрудники киберполиции совместно с Департаментом противодействия киберпреступности МВД, КНБ и операторами сотовой связи провели операцию по пресечению противоправной деятельности, связанной с интернет-мошенничеством.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое жителей Темиртау в возрасте 34 и 36 лет. Подозреваемые обвиняются в неправомерном изменении идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи, а также в создании, использовании и распространении программного обеспечения для этих целей.

Установлено, что злоумышленники арендовали однокомнатную квартиру, где разместили специальное оборудование. Раз в 10 дней они посещали помещение для замены SIM-карт в используемых устройствах.

В ходе обыска сотрудники полиции изъяли 232 SIM-карты и два комплекта SIM-бокс оборудования, которые применялись для осуществления мошеннических действий.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, направленное на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и возможных соучастников.

Также сотрудниками киберполиции Карагандинской области задержан 30-летний житель Караганды, который путем обмана, под предлогом оказания помощи в получении социального пособия и изготовлении водительских прав, оформлял на жителей Караганды онлайн-кредиты. Доказана его причастность к 11 эпизодам. Проводится проверка фигуранта на причастность к аналогичным преступлениям.