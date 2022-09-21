МВД Грузии: Захвативший заложников в банке при задержании оказал сопротивление

Вооруженный мужчина, в течение дня удерживавший 14 заложников в отделении Банка Грузии в Кутаиси, был задержан сотрудниками МВД.

Вооруженный мужчина, в течение дня удерживавший 14 заложников в отделении Банка Грузии в Кутаиси, был задержан сотрудниками МВД.

Как передает Report со ссылкой на Новости-Грузия, об этом заявил замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.

Он отметил, что житель Кутаисского муниципалитета Григол Нарсия при задержании оказал сопротивление, но спецназ отработал операцию на высоком уровне.

"У нападавшего было довольно тяжелое вооружение – нож, огнестрельное оружие, граната, другие вещества", - сказал Дарахвелидзе.

Инцидент расследуется по статьям 236, 323 и 329 Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают вооруженное нападение, террористический акт, захват заложников в террористических целях, а также незаконное приобретение-хранение-ношение боеприпасов.