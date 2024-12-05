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МВД Грузии задержало еще пять человек за беспорядки на митингах в Тбилиси

МВД Грузии задержало еще пять человек за беспорядки на митингах в Тбилиси Сотрудники МВД Грузии задержали еще пять человек, включая одного иностранца, за организацию, участие в массовых беспорядках на митингах в Тбилиси.
В регионе
5 декабря 2024 г. 23:28
МВД Грузии задержало еще пять человек за беспорядки на митингах в Тбилиси

Сотрудники МВД Грузии задержали еще пять человек, включая одного иностранца, за организацию, участие в массовых беспорядках на митингах в Тбилиси.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В результате проведенных комплексных следственных мероприятий было установлено, что обвиняемые на проспекте Руставели в ходе акций не подчинялись и оказывали сопротивление сотрудникам министерства внутренних дел, а также активно участвовали в беспорядках и бросали в полицейских разные предметы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при обыске домов обвиняемых, а также при их личном обыске обнаружили и изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, военную одежду, противогазы, а также огнестрельное оружие, деньги и карты памяти. Им грозит лишение свободы сроком до девяти лет

Всего, по данным ведомства, за беспорядки на митингах в Тбилиси по разным уголовным статьям задержаны 23 человека.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan DİN Tbilisidəki aksiyalara görə daha 5 nəfəri saxlayıb

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