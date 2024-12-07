МВД Грузии: В Тбилиси в ночь на субботу задержаны 50 участников акции протеста

В ходе прошедшей минувшей ночью акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси за неподчинение законным требованиям полиции и мелкое хулиганство задержаны 48 человек.

В ходе прошедшей минувшей ночью акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси за неподчинение законным требованиям полиции и мелкое хулиганство задержаны 48 человек.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает МВД Грузии.

В распространенном ведомством заявлении говорится, что еще двое лиц задержаны по обвинению в участии в групповом насилии. Один из задержанных является иностранным гражданином 1997 года рождения, подчеркивают в ведомстве.

По данным МВД, в целом в рамках расследования фактов совершения насильственных действий в ходе акций протеста с момента начала акций задержано 28 лиц.

Относительно событий в ходе акции в ночь на субботу, в МВД заявляют, что действия определенных групп на протестной акции приняли насильственный характер, участники акции стреляли пиротехникой в сотрудников правоохранительных органов, бросали в полицейских камни и различные предметы.

В заявлении говорится, что один полицейский пострадал от пиротехники.