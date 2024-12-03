МВД Грузии: В ходе акции протеста 34 участника задержаны, 12 полицейских пострадали

МВД Грузии сообщило о 34 задержанных участниках акции протеста в Тбилиси и 12 пострадавших полицейских.

МВД Грузии сообщило о 34 задержанных участниках акции протеста в Тбилиси и 12 пострадавших полицейских.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Сотрудниками правоохранительных органов на акции протеста в Тбилиси, которая продолжалась с вечера понедельника до утра вторника в административном порядке задержаны 34 человека, сообщили журналистам в министерстве внутренних дел Грузии.

В ведомстве добавили, что в ходе акции протеста пострадали 12 сотрудников МВД.

Отметим, что ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о том, что власти приостанавливают с ЕС переговоры о вступлении до 2028 года. После заявления премьера в Тбилиси и крупных городах Грузии проходят массовые акции протеста.