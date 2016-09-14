 Наверх
    Закрыть фоторежим

    МВД Грузии усилит меры безопасности в преддверии выборов в парламент

    Глава МВД: Некоторые политические партии могут постараться дестабилизировать ситуацию в стране

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили издал специальный указ, согласно которому сотрудники патрульной полиции пройдут тренинг ко дню парламентских выборов, а также в стране будут образованы специальные группы для усиления мер безопасности,  сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По словам министра, существуют определенные риски того, что к парламентским выборам некоторые политические партии могут постараться дестабилизировать ситуацию в стране.

    Отметим, что парламентские выборы пройдут в Грузии 8 октября.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi