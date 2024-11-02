О нас

МВД Грузии сообщило о значительном росте выдворений нелегалов в 2024 году

МВД Грузии сообщило о значительном росте выдворений нелегалов в 2024 году МВД Грузии сообщило о значительном росте выдворений нелегалов в 2024 году
В регионе
2 ноября 2024 г. 12:53
МВД Грузии сообщило о значительном росте выдворений нелегалов в 2024 году

В 2024 году число выдворенных из Грузии нелегальных мигрантов увеличилось на 26%.

Как передает Report со ссылкой на Новости Грузии, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел страны.

"По состоянию на октябрь 2024 года принято решение о выдворении 384 иностранных граждан, что на 26% больше по сравнению с предыдущим годом", — информирует ведомство.

Количество иностранцев, которые добровольно соглашаются покинуть страну после начала процедуры выдворения, также увеличилось. С января по октябрь Грузию покинули 323 человека, что на 60,7% цифр за весь прошлый год.

Только в октябре департамент миграции принял решение о выдворении 60 иностранцев, которые оставались в Грузии без законных оснований.

Согласно статистике МВД, в 2023 году из Грузии принудительно выдворили 190 иностранцев, а в 2022-м – 165. В министерстве подчеркивают, что в будущем контроль нелегальных мигрантов ужесточится еще больше.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Лидеры Турции и Венгрии посетят с визитами Кыргызстан для участия в саммите ОТГ
Лидеры Турции и Венгрии посетят с визитами Кыргызстан для участия в саммите ОТГ
1 ноября 2024 г. 08:01
В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение
1 ноября 2024 г. 18:16
С завтрашнего дня прекращается движение автотранспорта на полосах COP29 в Баку
С завтрашнего дня прекращается движение автотранспорта на полосах COP29 в Баку
31 октября 2024 г. 20:33
Всемирный банк: В Армении отмечается замедление экономического роста
Всемирный банк: В Армении отмечается замедление экономического роста
30 октября 2024 г. 22:44
Путешественница: В Карабахе гармонично сочетается историческая и современная архитектура
Путешественница: В Карабахе гармонично сочетается историческая и современная архитектура
28 октября 2024 г. 10:24
Дождливая погода в Азербайджане сохранится до полудня воскресенья
Дождливая погода в Азербайджане сохранится до полудня воскресенья
26 октября 2024 г. 21:36
COP29 станет крупнейшим мероприятием, которое когда-либо принимал Азербайджан
COP29 станет крупнейшим мероприятием, которое когда-либо принимал Азербайджан
29 октября 2024 г. 21:43
Путешественник из Великобритании: В Азербайджане очень трепетно относятся к историческим памятникам
Путешественник из Великобритании: В Азербайджане очень трепетно относятся к историческим памятникам
28 октября 2024 г. 10:45
Самира Мусаева: В Азербайджане должны быть разработаны механизмы возврата углеродных налогов
Самира Мусаева: В Азербайджане должны быть разработаны механизмы возврата углеродных налогов
31 октября 2024 г. 12:29
Температура воздуха в Баку завтра прогреется до 19 градусов
Температура воздуха в Баку завтра прогреется до 19 градусов
29 октября 2024 г. 12:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi