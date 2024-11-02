МВД Грузии сообщило о значительном росте выдворений нелегалов в 2024 году

МВД Грузии сообщило о значительном росте выдворений нелегалов в 2024 году

В 2024 году число выдворенных из Грузии нелегальных мигрантов увеличилось на 26%.

Как передает Report со ссылкой на Новости Грузии, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел страны.

"По состоянию на октябрь 2024 года принято решение о выдворении 384 иностранных граждан, что на 26% больше по сравнению с предыдущим годом", — информирует ведомство.

Количество иностранцев, которые добровольно соглашаются покинуть страну после начала процедуры выдворения, также увеличилось. С января по октябрь Грузию покинули 323 человека, что на 60,7% цифр за весь прошлый год.

Только в октябре департамент миграции принял решение о выдворении 60 иностранцев, которые оставались в Грузии без законных оснований.

Согласно статистике МВД, в 2023 году из Грузии принудительно выдворили 190 иностранцев, а в 2022-м – 165. В министерстве подчеркивают, что в будущем контроль нелегальных мигрантов ужесточится еще больше.