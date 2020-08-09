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МВД Грузии расследует инцидент в Ахалкалаки

МВД Грузии расследует инцидент в Ахалкалаки МВД Грузии начало расследование вчерашних столкновений в городе Ахалкалаки
В регионе
9 августа 2020 г. 10:25
МВД Грузии расследует инцидент в Ахалкалаки

МВД Грузии начало расследование вчерашних столкновений в городе Ахалкалаки.

Как передает местное бюро Report, расследование проводится по обвинениям в умышленном убийстве, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, повреждении или уничтожении чужого имущества, совершенных группой лиц.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в умышленном убийстве и незаконном приобретении огнестрельного оружия был задержан мужчина 1983 года рождения. Ему грозит от семи до 15 лет тюрьмы.

Следствию удалось выяснить, что задержанный на почве конфликта смертельно ранил из огнестрельного оружия мужчину 1993 года рождения. Молодой человек скончался до прибытия в больницу. При обыске подозреваемого в убийстве в качестве вещественного доказательства было изъято огнестрельное оружие.

Принимаются необходимые следственные меры для выявления и задержания других лиц, участвовавших в совершении преступления.

Напомним, что вчера вечером в Ахалкалаки произошли уличные столкновения после убийства молодого человека. В результате в 4 домах и отеле были совершены погромы, а здания подожжены. Также были серьезно повреждены несколько автомобилей. В городе задействовали дополнительные силы полиции и спецназа.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda Axalkalaki hadisələri ilə bağlı istintaq başladı

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