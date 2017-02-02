Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел (МВД) Грузии раскрыло факт кражи нефти из трубопровода "Баку-Супса". Как сообщает Report со ссылкой на "Новости-Грузия", сотрудники департамента полиции Шида Картли и департамента по особым поручениям МВД в результате совместно проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий задержали по обвинению в краже пятерых лиц, Л. Ш. 1976 г.р., М. Г. 1980 г.р., З. Г. 1975 г.р., Дж. С. 1968 г.р. и Ц. М. 1975 г.р.

Следствием установлено, что обвиняемые систематически воровали нефть в селе Реха Горийского района из магистрального трубопровода "Баку-Супса" с целью ее последующей реализации. Правоохранители изъяли часть украденной нефти как вещественное доказательство.

По факту заведено уголовное дело, ведется следствие.