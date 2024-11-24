МВД Грузии призвало сторонников оппозиции соблюдать закон при проведении ожидаемой акции протеста

Министерство внутренних дел Грузии (МВД) призвало сторонников оппозиции соблюдать закон при проведении ожидаемой акции протеста.
Как сообщает местное бюро Report, об этом говорится в распространенном заявлении ведомства.
В МВД напомнили, что блокирование стратегических или особо важных объектов запрещено законом.
"Участники и организаторы запланированного митинга не должны выходить за установленные законом рамки при проведении собраний и воздерживаться от противоправных действий. В обратном случае полиция примет все необходимые правовые меры”, - говорится в заявлении.
Отметим, что оппозиция, не признавшая результаты парламентских выборов, соберется сегодня на площади Республики в Тбилиси, где, переночевав, попытается помешать проведению утром 25 ноября первого заседания правящей партии.